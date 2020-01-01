Полиция Бельгии обнаружила 17 тонн кокаина и арестовала 48 человек

Целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, специализировавшейся на контрабанде наркотиков.

В Бельгии прошла масштабная операция по борьбе с наркомафией Belga/Jasper Jacobs

Полиция Бельгии провела одну из самых масштабных в истории королевства операций по борьбе с наркомафией, конфисковала более 17 тонн кокаина и арестовала 48 человек, заявил федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев на пресс-конференции в Брюсселе. Об этом во вторник, 9 марта. пишет The Brussels Times.

"В операции приняли участие 1 500 сотрудников полиции, проведено свыше 200 обысков, задержаны 48 человек, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения", - сообщил он.

В ходе операции полиция конфисковала свыше 17 тонн кокаина, 12 единиц огнестрельного оружия, €1,2 млн, полицейскую форму, контейнеры с маячками GPS.

"Данная операция стала одной из самых крупных в истории на территории Бельгии", - отметил Ван Лев.

Он пояснил, что целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, специализировавшейся на контрабанде наркотиков. Ван Лев объявил, что операция позволила полностью ликвидировать данную преступную организацию.

Расследование ее деятельности велось в течение двух лет, его центральным элементом стало выявление, перехват и расшифровка сообщений, которыми обменивались члены группировки.

"Преступная сеть использовали специальные телефоны с виду не отличающиеся от обычных смартфонов, на которых была предустановлена специальная система шифрования сообщений", - поделился федеральный прокурор.

Бельгия является одной из ключевых стран международного наркотрафика в Европе. В 2020 году в главном морском порту страны - Антверпене было обнаружено и конфисковано 65,5 тонн кокаина, что является абсолютным рекордом. За последние 8 лет объем наркотрафика через Бельгию увеличился в 14 раз.

Ранее сотрудники Служба безопасности Украины совместными усилиями с испанскими правоохранителями ликвидировали канал контрабанды кокаина.

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