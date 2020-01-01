Эстония вводит жесткие ограничения из-за коронавируса

Более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось.

Правительство Эстонии на внеочередном заседании во вторник утвердило введение с 11 марта до 11 апреля масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусом. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Delfi.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный "британский" штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, особенно критическая ситуация сложилась в Таллинне и Северной Эстонии, однако ситуация “вызывает опасения” по всей Эстонии.

“Правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса. От поведения каждого из нас зависит, как быстро нам это удастся", - подчеркнула премьер.

Так, для предотвращения распространения коронавируса в общественных пространствах вне помещений в стране вводится ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны держать от других дистанцию в два метра.

Правительство настоятельно рекомендовало без крайней необходимости не водить детей в детский сад. В школах вводится дистанционное обучение, в том числе и для учеников начальных классов, чего не было ранее.

С 11 марта в помещениях запрещены занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации. Запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия, публичные мероприятия в области культуры, сферы развлечений, закрываются СПА, бассейны, бани.

Закрываются также магазины, за исключением продуктовых, аптек, представительств телекоммуникационных фирм, магазинов оптики, зоомагазинов и заправочных станций. В кафе на заправках будет запрещено употреблять еду и напитки.

Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды навынос.

По данным департамента здоровья, в Эстонии двухнедельная кумулятивная заболеваемость с 17 февраля увеличилась вдвое. 7 марта она превысила 1 300 случаев в расчете на 100 000 жителей - это один из самых высоких показателей в Евросоюзе.

Напомним, президенту Эстонии Керсти Кальюлайд ввели первую дозу вакцины AstraZeneca.

Также сообщалось, что в Эстонии закончились COVID-вакцины, в то время как эпидемия в стране достигает рекордных отметок.

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