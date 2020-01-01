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В Литве женщина умерла после вакцинации от COVID-19

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После вакцинирования препаратом Pfizer-BioNTech пациентка сказала врачам, что ей не хватает воздуха.
В Литве женщина умерла после вакцинации препаратом Pfizer
В Литве женщина умерла после вакцинации препаратом Pfizer

В литовском городе Паневежисе 80-летняя женщина умерла после укола вакциной Pfizer-BioNTech. Она стала задыхаться. На место прибыла скорая, но спасти пациентку не удалось. Об этом во вторник, 9 марта. сообщает радио Литвы.

Отмечается, что у пациентки был кардиостимулятор.

Как рассказал директор городской станции скорой помощи Рута Рамошкене, после вакцинации женщина пожаловалась, что ей не хватает воздуха. Медикам спасти ее не удалось.

Рамошкене подчеркнула, что так внезапно эффект от вакцины у пациентки проявиться не мог.

"Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем", - предположила она.

Напомним, количество новых случаев заражения коронавирусом в Литве больше не снижается, а растет. Департамент статистики страны заявил о начале третьей волны COVID-19.

Также, Главное санитарно-эпидемиологическое надзорное ведомство США – Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – выпустило первые рекомендации для тех граждан, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса COVID-19. 

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Теги: смерть, вакцина, Литва, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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