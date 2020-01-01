Каждая третья женщина подвергается насилию - ВОЗ

Специалисты не исключают, что истинные цифры насидлия над женщинами намного выше из-за занижения сведений о сексуальном насилии, преступлении, которое подвергается сильной стигматизации.

Треть женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны мужчин, в том числе своих партнеров, которое усилилось во время пандемии. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Агентство ООН призвало правительства предотвращать насилие, улучшать услуги для жертв и бороться с экономическим неравенством, из-за которого женщины и девочки часто оказываются в ловушке жестоких отношений.

По мнению представителей ВОЗ, мальчиков в школе следует учить необходимости взаимного уважения в отношениях и взаимного согласия в сексе.

"Насилие в отношении женщин является эндемическим явлением в каждой стране и культуре, причиняя вред миллионам женщин и их семей, и усугубляется пандемией COVID-19", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В исследовании ВОЗ говорится, что около 31% женщин в возрасте от 15 до 49 лет, или до 852 миллионов женщин в мире, подвергались физическому или сексуальному насилию. Наиболее частыми преступниками стают мужья или сексуальные партнеры женщин. Большая часть жертв приходится на беднейшие страны.

"Эти цифры очень шокируют и действительно являются своего рода тревожным сигналом для правительств, которые должны делать гораздо больше для предотвращения этого насилия", - заявила автор отчета Клаудиа Гарсия-Морено.

Согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают Кирибати, Фиджи, Папуа-Новую Гвинею, Бангладеш, Демократическую Республику Конго и Афганистан.

Самые низкие показатели в Европе - до 23 процентов в течение всей жизни.

Также в организации обращают внимание, что насилие начинается в "тревожно молодом" возрасте.

По словам Гарсиа-Морено, каждая четвертая девочка-подросток в возрасте 15-19 лет, имевшая отношения, подвергалась физическому или сексуальному насилию.

"Это очень важный и формирующий период в жизни. И мы знаем, что последствия этого насилия могут быть долгосрочными и могут повлиять на физическое и психическое здоровье и привести к нежелательной беременности и другим осложнениям", - сказала она.

Как сообщалось, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия может уничтожить все достижения в области гендерного равенства, поскольку женщины непропорционально пострадали от кризиса в области здравоохранения.

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