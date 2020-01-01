Выживший в авиакатастрофе пилот месяц скитался по джунглям

Пилот числился пропавшим без вести с конца января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер в соседний Альмейрим.

В Бразилии 36-летний пилот Антонио Сена выжил после крушения самолета в джунглях Амазонии и был спасен лишь спустя месяц скитаний. Об этом пишет DailyMail.

Летчик был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось.

В результате Сене пришлось 36 дней выживать в джунглях - спустя неделю после случившегося спасательные группы прекратили его поиски, так как им не удалось найти даже обломки самолета. Мужчина питался остатками провианта, которые он успел вынести с борта до пожара, а также птичьими яйцами и фруктами, которые удавалось найти.

И только через пять недель после авиакатастрофы летчик случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые и помогли ему спастись.

“Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых - это любовь, которую я испытываю к своей семье”, - поделился Сена.

Пассажиры, выжившие в авиакатастрофах, рассказали о своем спасении и посоветовали, как следует вести себя в случае крушения самолета.

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