Нидерландские теплицы стали мишенью для киберпреступников

Данные, к которым могут получить доступ киберпреступники, мало пригодны, если не знать, как они используются на практике, отмечают специалисты.

Киберпреступность угрожает современному тепличному производству в Нидерландах, заявил портфельный менеджер по садоводству компании Priva Патрик Данкерс. Об этом пишет Hortidaily.

“Регулируя параметры, настройки или получая доступ к учетным записям пользователей, они могут нанести большие убытки. Может доходить и до требования выкупа, но иногда хакеры просто хотят нанести ущерб”, - добавляет его коллега Марко ван Лусена.

По словам Марко ван Лусена, инновационные облачные технологии дают прекрасные возможности для эффективного тепличного производства. Но только в том случае, если максимально следовать рекомендациям и обеспечить надлежащую безопасность.

“Это не значит, что фермерам придется создавать целую службу безопасности. Иногда достаточно нанять специалиста, или отдать эту работу на аутсорс”, - говорит эксперт.

Среди главных причин проникновения в учетные записи теплиц специалисты называют и промышленный шпионаж.

“У каждого производителя есть наилучший способ выращивания помидоров, огурцов или роз. Все их собственные знания заложены в систему, которую они разрабатывали на протяжении многих лет. Конечно, никто не хочет, чтобы хакер овладел этими знаниями, передал их соседу или конкуренту”, - говорит Марко ван Лусена.

Напомним, в Туркменистане в частном хозяйственном обществе Ферхар собрали первый тепличный в стране урожай бананов.

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