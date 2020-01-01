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Нидерландские теплицы стали мишенью для киберпреступников

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Данные, к которым могут получить доступ киберпреступники, мало пригодны, если не знать, как они используются на практике, отмечают специалисты.
Часто хакеры просто хотят нанести ущерб
Часто хакеры просто хотят нанести ущерб
Unsplash

Киберпреступность угрожает современному тепличному производству в Нидерландах, заявил портфельный менеджер по садоводству компании Priva Патрик Данкерс. Об этом пишет Hortidaily.

“Регулируя параметры, настройки или получая доступ к учетным записям пользователей, они могут нанести большие убытки. Может доходить и до требования выкупа, но иногда хакеры просто хотят нанести ущерб”, - добавляет его коллега Марко ван Лусена.

По словам Марко ван Лусена, инновационные облачные технологии дают прекрасные возможности для эффективного тепличного производства. Но только в том случае, если максимально следовать рекомендациям и обеспечить надлежащую безопасность.

“Это не значит, что фермерам придется создавать целую службу безопасности. Иногда достаточно нанять специалиста, или отдать эту работу на аутсорс”, - говорит эксперт.

Среди главных причин проникновения в учетные записи теплиц специалисты называют и промышленный шпионаж.

“У каждого производителя есть наилучший способ выращивания помидоров, огурцов или роз. Все их собственные знания заложены в систему, которую они разрабатывали на протяжении многих лет. Конечно, никто не хочет, чтобы хакер овладел этими знаниями, передал их соседу или конкуренту”, - говорит Марко ван Лусена.

Напомним, в Туркменистане в частном хозяйственном обществе Ферхар собрали первый тепличный в стране урожай бананов.

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Теги: Нидерланды, теплицы, киберпреступность
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Источник: korrespondent.net

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