Британский штамм коронавируса за неделю выявили еще в пяти странах
Штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании и который ученые характеризуют, как более заразный, за последнюю неделю выявили еще в пяти странах. Таким образом общее число государств, где был выявлен данный вариант COVID-19, достиг 111, пишет ТАСС.
При этом южноамериканский штамм зафиксирован в 58 странах, а бразильский – в 32, сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным исследований, способность британского штамма коронавируса заражать людей на 36-75% выше, чем у изначально известного штамма SARS-CoV-2.
При этом риск госпитализации у пациентов, инфицированных этим вариантом, повышается. Также болезнь характеризуется более тяжелым протеканием и при этом велик риск летального исхода.
Ученые объяснили особую заразность британского штамма COVID
Добавим, по мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, британский штамм привезли заробитчане. Мутацию выявили у двух трудовых мигрантов в Ивано-Франковской области.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet