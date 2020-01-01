Британский штамм коронавируса за неделю выявили еще в пяти странах

Общее число стран, где зафиксирован британский вариант COVID-19, достигло 111, южноафриканский штамм выявлен в 58 странах, а бразильский – в 32.

Британский штамм заражает людей на 36-75% выше, чем SARS-CoV-2

Штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании и который ученые характеризуют, как более заразный, за последнюю неделю выявили еще в пяти странах. Таким образом общее число государств, где был выявлен данный вариант COVID-19, достиг 111, пишет ТАСС.

При этом южноамериканский штамм зафиксирован в 58 странах, а бразильский – в 32, сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным исследований, способность британского штамма коронавируса заражать людей на 36-75% выше, чем у изначально известного штамма SARS-CoV-2.

При этом риск госпитализации у пациентов, инфицированных этим вариантом, повышается. Также болезнь характеризуется более тяжелым протеканием и при этом велик риск летального исхода.

Ученые объяснили особую заразность британского штамма COVID

Добавим, по мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, британский штамм привезли заробитчане. Мутацию выявили у двух трудовых мигрантов в Ивано-Франковской области.



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