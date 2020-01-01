В мире за неделю заболеваемость коронавирусом снова выросла

На прошлой неделе коронавирусом заболело 2,7 млн человек. Лидером по инфицированию по-прежнему являются США.

С 1 по 7 марта в мире было зарегистрировано 60 323 летальных исхода

Число COVID-инфицированных на прошедшей неделе на два процента превысило данные за предшествующие ей семь дней, а количество летальных исходов уменьшилось на шесть процентов, сообщает ТАСС.

"На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаев заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным экспертов, с 1 по 7 марта в мире был зарегистрирован 2 734 381 заразившийся и 60 323 летальных исхода.

По состоянию на 7 марта насчитывалось 116 166 652 случая инфицирования и 2 582 528 случаев смерти пациентов с COVID-19.

За минувшую неделю рост инфицирования на 10% был зафиксирован в Африке и Восточном Средиземноморье, на 4% в Европе.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 427 тыс.

Далее следуют:

Бразилия (более 413 тыс. новых случаев),

Франция (более 143 тыс.),

Италия (более 138 тыс.),

Индия (более 115 тыс.),

Польша (более 87 тыс.),

Чехия (более 85 тыс.),

Россия (более 76 тыс.),

Турция (более 76 тыс.),

Иран (более 58 тыс.).

Тем временем президент Италии Серджо Маттарелле получил первую COVID-прививку препаратом Moderna. Ему сделали укол в соответствии с национальным графиком вакцинации для своей возрастной категории.

А в Австралии глава Минздрава Грег Хант после прививки AstraZeneca попал в больницу. Ему назначен прием антибиотиков.

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