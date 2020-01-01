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В мире за неделю заболеваемость коронавирусом снова выросла

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На прошлой неделе коронавирусом заболело 2,7 млн человек. Лидером по инфицированию по-прежнему являются США.
С 1 по 7 марта в мире было зарегистрировано 60 323 летальных исхода
С 1 по 7 марта в мире было зарегистрировано 60 323 летальных исхода

Число COVID-инфицированных на прошедшей неделе на два процента превысило данные за предшествующие ей семь дней, а количество летальных исходов уменьшилось на шесть процентов, сообщает ТАСС.

"На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаев заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным экспертов, с 1 по 7 марта в мире был зарегистрирован 2 734 381 заразившийся и 60 323 летальных исхода.

По состоянию на 7 марта насчитывалось 116 166 652 случая инфицирования и 2 582 528 случаев смерти пациентов с COVID-19.

За минувшую неделю рост инфицирования на 10% был зафиксирован в Африке и Восточном Средиземноморье, на 4% в Европе.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 427 тыс.

Далее следуют:

  • Бразилия (более 413 тыс. новых случаев),
  • Франция (более 143 тыс.),
  • Италия (более 138 тыс.),
  • Индия (более 115 тыс.),
  • Польша (более 87 тыс.),
  • Чехия (более 85 тыс.),
  • Россия (более 76 тыс.),
  • Турция (более 76 тыс.),
  • Иран (более 58 тыс.).

Тем временем президент Италии Серджо Маттарелле получил первую COVID-прививку препаратом Moderna. Ему сделали укол в соответствии с национальным графиком вакцинации для своей возрастной категории.

А в Австралии глава Минздрава Грег Хант после прививки AstraZeneca попал в больницу.  Ему назначен прием антибиотиков.

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Теги: Вирус, заболевание, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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