Нарушение прав человека: против двух иранских чиновников США ввели санкции
Соединенные Штаты введи санкции в отношении двух граждан Ирана из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они обвиняются в пытках и нарушениях прав человека. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.
"Я объявляю о внесении в список следователей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Хемматиана и Масуда Сафдари... за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию политических заключенных и лиц, задержанных во время протестов в 2019 и 2020 годах в Иране", - говорится в заявлении Блинкена.
Им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США.
"США будут продолжать поддерживать права людей в Иране и требовать, чтобы иранское правительство относилось к своему народу с уважением", - подчеркнул госсекретарь.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден продлил на год санкции против Ирана из-за угрозы злонамеренной и террористической деятельности.
Также сообщалось, что СМИ узнали о новых санкциях США против России. Вашингтон намерен наказать Кремль за масштабную кибератаку, которую приписывают связанным с властями РФ хакерам.
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