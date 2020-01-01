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Нарушение прав человека: против двух иранских чиновников США ввели санкции

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Чиновников обвиняют в причастности к грубым нарушениям прав человека. Им и их родственникам запрещен въезд в США.
США продолжат поддерживать права людей в Иране - Блинкен
США продолжат поддерживать права людей в Иране - Блинкен

Соединенные Штаты введи санкции в отношении двух граждан Ирана из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они обвиняются в пытках и нарушениях прав человека. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

"Я объявляю о внесении в список следователей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Хемматиана и Масуда Сафдари... за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию политических заключенных и лиц, задержанных во время протестов в 2019 и 2020 годах в Иране", - говорится в заявлении Блинкена.

Им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

"США будут продолжать поддерживать права людей в Иране и требовать, чтобы иранское правительство относилось к своему народу с уважением", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден продлил на год санкции против Ирана из-за угрозы злонамеренной и террористической деятельности.

Также сообщалось, что СМИ узнали о новых санкциях США против России. Вашингтон намерен наказать Кремль за масштабную кибератаку, которую приписывают связанным с властями РФ хакерам.
 

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Теги: Права человека, США, Иран, чиновники, санкции, Госсекретарь, Энтони Блинкен
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Источник: korrespondent.net

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