Мошенники в Германии украли миллионы евро через программу помощи бизнесу
В Германии приостановили выплаты по нескольким программам финпомощи бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Минэкономики Германии сообщает DW в среду, 10 марта.
В ведомстве объяснили, что это вынужденная мера выявления большого количества мошенничеств при выплатах.
"В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены", - сказано в сообщении.
Как пишет издание, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и потом оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников. Убытки от действий мошенников оценивают в миллионы евро.
В свою очередь Федеральное объединение среднего бизнеса (BVMW) критикует действия власти, которые поставили в затруднительное положение бизнесменов из-за прекращения выплат.
"Из-за единичных случаев нельзя подозревать весь средний бизнес", - подчеркнул главный экономист BVMW Ханс-Юрген Фьольц и потребовал возобновления платежей.
Напомним, что ранее в США заключенные похитили из фонда помощи безработным около $1 млрд. Прокурор округа Сакраменто назвала масштабы схемы расхищения "ошеломляющими". Правоохранители считают, что огромная часть похищенных денег не будет возвращена.
Также сообщалось, что Европол ликвидировал группировку, похитившую $100 млн у знаменитостей. Хакеры переводили на свои счета деньги и криптовалюту, воровали личные данные жертв и их учетные записи в соцсетях.
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