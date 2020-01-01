У берегов Туниса утонуло 39 мигрантов
У берегов Туниса в Средиземном море перевернулось и затонуло две лодки с нелегальными мигрантами. Плавательные средства направлялись к итальянскому острову Лампедуза. Погибло по меньшей мере 39 человек, пишет Reuters.
Среди погибших – женщины и дети. Все выходцы из африканских стран.
Береговой охране удалось спасти 165 человек.
Поисково-спасательная операция продолжается. Сколько всего людей находилось на лодках, пока неизвестно.
Напомним, в Йемене при пожаре в центре содержания мигрантов погибло 60 человек.
До этого мы писали, что во время подготовки ЧМ-2022 в Катаре скончались 6,5 тыс. рабочих-мигрантов. Многие работали на местных стройках. Речь идет о рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки.
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