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Пашинян снова заявил об увольнении главы Генштаба

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Глава Генштаба освобожден от должности, поскольку президент не обжаловал указ в Конституционном суде, заявляет Пашинян.
Пашинян настаивает на отставке Гаспаряна
Пашинян настаивает на отставке Гаспаряна
Tigran Mehrabyan / AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, 10 марта, что глава Генштаба страны Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении.

В свою очередь Саркисян направил в Конституционный суд заявление с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона, по которому назначается и увольняется глава Генштаба.

Напомним, в конце февраля Генштаб ВС Армении выступил с требованием отставки Пашиняна и его правительства. Премьер расценил это как попытку военного переворота и заявил об увольнении начальника Генштаба. Саркисян отказался уволить Гаспаряна.

В то же время, в Ереване начались протесты сторонников и противников Пашиняна, произошли столкновения. Протесты оппозиции продолжаются.

 

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Теги: Армения, отставка, увольнение, политический кризис, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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