Байден на церемонии забыл имя министра обороны

Во время выступления в Белом доме президент США не смог вспомнить имя министра обороны и назвал его "тем парнем".

Президент США Джо Байден во время объявления в Белом доме о назначении на должности двух женщин-генералов забыл имя министра обороны. Отрывок церемонии опубликовали СМИ в YouTube.

Джо Байден изо всех сил пытался назвать имя министра обороны США. Вместо этого он называл Ллойда Остина "парнем, который руководит этой компанией".

Во время этого мероприятия ранее президент США уже называл имя министра обороны, читая текст с телесуфлера.

Ранее сообщалось, что британский министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли оконфузился с именем президента Еврокомиссии.

Также, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не сразу понял, о ком идет речь, когда журналист назвал имя его четырехмесячного сына.

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