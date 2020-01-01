В Польше за подделку документов задержали украинцев

Граждане Украины подделывали документы, содействуя таким образом незаконному пребыванию в Польше иностранцев. Украинцы "помогли" около тысячи иностранных граждан.

В польском городе Лодзь сотрудники пограничной службы задержали трех украинцев за подделку документов и содействие пребыванию более тысячи иностранных граждан на территории страны, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Польши.

Задержанные занимались в обход законам Польши обеспечением и содействием пребыванию иностранцев в стране. Также украинцы подделывали документы.

"Они облегчили пребывания в Польше более тысяче иностранцев", - говорится в сообщении.

У подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых обнаружены доказательства их противоправной деятельности - электронные устройства, разрешения и декларации, выданные для иностранцев, переписка с воеводскими управлениями, платежные карточки, сфальсифицированные медицинские справки, SIM- карты, поддельные польские карты пребывания и др.

"В отношении задержанных районная прокуратура Поддембице решила применить превентивные меры в виде запрета на выезд из страны в сочетании с сохранением паспорта и обязательной явкой в полицейский участок", - подчеркнули в ведомстве.

Также пресс-служба добавила, что одному из задержанных может быть запрещен въезд на территорию Республики Польша и стран Шенгенского соглашения сроком на 5 лет.

Ранее стало известно, что в Польше нашли контрабандный янтарь из Украины. На пограничном переходе в Медыке правоохранители предотвратили контрабанду около 30 кг янтаря.

Добавим, украинец пытался попасть в Польшу со справкой о положительном COVID-тесте. Мужчина, зная, что он инфицирован коронавирусом и имея справку об этом, ехал в автобусе с десятками других людей.



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