В Беларуси обвинили Украину в "поставках оружия для терактов"
Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил Украину в “поставках оружия для терактов“. Его слова передает “Naviny“.
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Так, по словам Тертеля, с территории Украины в Беларусь доставлялись крупные партии оружия. Его якобы должны были использовать для дестабилизации ситуации в государстве.
“…планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц“, – сказал председатель КГБ.
Он добавил, что украинские правоохранители якобы не отвечают на запросы спецслужб. Последние касаются экстремистской деятельности.
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Тертель также заявил, что это “не соответствует партнерским отношениям“ с Украиной, а также создает угрозу для Беларуси в перспективе.
Стоит отметить, что кроме Украины председатель КГБ обвинил в поставках оружия граждан и других государств, а именно Польши и стран Западной Европы.
Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о готовящихся попытках подрыва ситуации в стране.