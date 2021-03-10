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В Беларуси обвинили Украину в "поставках оружия для терактов"

Комментариев: 7
Украинские правоохранители якобы игнорируют запросы КГБ.
В Беларуси обвинили Украину в "поставках оружия для терактов"
В Беларуси обвинили Украину в "поставках оружия для терактов"
president.gov.by

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил Украину в “поставках оружия для терактов“. Его слова передает “Naviny“.

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Так, по словам Тертеля, с территории Украины в Беларусь доставлялись крупные партии оружия. Его якобы должны были использовать для дестабилизации ситуации в государстве.

“…планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц“, – сказал председатель КГБ.

Он добавил, что украинские правоохранители якобы не отвечают на запросы спецслужб. Последние касаются экстремистской деятельности.

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Тертель также заявил, что это “не соответствует партнерским отношениям“ с Украиной, а также создает угрозу для Беларуси в перспективе.

Стоит отметить, что кроме Украины председатель КГБ обвинил в поставках оружия граждан и других государств, а именно Польши и стран Западной Европы.

Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о готовящихся попытках подрыва ситуации в стране.

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Теги: Беларусь, Украина, оружие, КГБ, экстремизм, теракты
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Комментариев (9)
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ura_docent    10.03.2021, 12:36
Оценка:  0
ura_docent
Беларуський фантомас
Vixerunt    10.03.2021, 12:35
Оценка:  0
Vixerunt
Главное найти внешнего врага и отвлечь от внутрен. проблем. Идея стара как мир.
BOOTSMANN    10.03.2021, 12:33
Оценка:  -1
BOOTSMANN
Чем больше читаешь этого бреда, тем сильнее хочется, чтобы это было правдой.2
Стр    10.03.2021, 12:32
Оценка:  0
Стр
кажнаму бяларусу по нармальнаму челавеческаму йайцу))) ой, па нармальнаму украинскаму аувтамату)))
Мока    10.03.2021, 12:29
Оценка:  +3
Мока
А как доставляли? Куда пограничники смотрели и КГБ? Бред полный! Бульбы плохой поел маленько, вот его о понесло!
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:30
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Сделали подкоп и прямиком в Беларуские шахты!
Woodbrother    10.03.2021, 12:18
Оценка:  +3
Woodbrother
Какая бредятина.
V1KOR1A5    10.03.2021, 12:06
Оценка:  +4
V1KOR1A5
А есть кто верит в тот бред генерала КГБ???
Стр    10.03.2021, 12:02
Оценка:  +3
Стр
ага и бульбу забористую из Амстердама подвезли тоже)))
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