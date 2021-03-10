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"Какой мирный план?": В РФ высказались о стратегии по Донбассу

Комментариев: 10
Украина разработала шаги совместно с Германией и Францией.
"Какой мирный план?": В РФ высказались о стратегии по Донбассу
"Какой мирный план?": В РФ высказались о стратегии по Донбассу
mid.ru

В России высказались о мирном плане по временно оккупированному Донбассу, о котором рассказывал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, он первый раз слышит о стратегии. Об этом сообщает “ТАСС“.

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Так, по словам политика, в России ничего не знают о мирном плане. Последний предложила Украина. Стратегия была разработана совместно с Францией и Германией.

“Какой мирный план?... Первый раз слышу“, – сказал Руденко.

Как бы то ни было, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что существует конкретный план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Документ ждет одобрения РФ.

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Политик добавил, что если Россия не одобрит стратегию, то это будет указывать на то, что Кремль не хочет прекращать войну. План обсудят на встрече советников нормандской четверки.

Ранее сообщалось, что Кравчук прокомментировал мобилизацию оккупантов на Донбассе. ВСУ будут отвечать на действия боевиков зеркально.

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Теги: Россия, РФ, мирный план, Донбасс, война, Андрей Ермак, Офис президента
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Комментариев (10)
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Vixerunt    10.03.2021, 13:25
Оценка:  +3
Vixerunt
КоляТашлинков--- а как ты их будешь соблюдать когда из тебя с всех стволов террористы днр лупят. Ну разве что стену построить.
WTF2wtf    10.03.2021, 13:28
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ему вообще насрать ... этот упоротый нацист-украинофоб на зарплате оккупантов гадит, скачет по аккаунтам и гадит, гниль геббельсовская оккупантов из раши
WTF2wtf    10.03.2021, 13:22
Оценка:  +9
WTF2wtf
Оккупанты традиционно косят под дебилов,
как и сам президент россии с его "ихтамнет" и "танками из шахт" ...
Путин-Xyйло    10.03.2021, 13:46
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Им это легко, даже косить не нужно и так дебилы!
КоляТашлинков    10.03.2021, 13:13
Оценка:  -12
КоляТашлинков
А действительно,какой может быть ещё"план",если в Минских соглашениях и так всё прописано?Аааааааа,эти соглашения же мы не хотим соблюдать,но и разрывать их ссымся.Поэтому и придумываем какие-то"мирные планы"...Но альтернативы Минским соглашениям нет! :-)
VinsBad    10.03.2021, 13:18
Оценка:  +11
VinsBad
иди проспись
Путин-Xyйло    10.03.2021, 13:47
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
А он высрался, такая у него "работа".
thebestdraw    10.03.2021, 13:22
Оценка:  -10
thebestdraw
минские заключил Порох. Нафига клоуну их соблюдать, если они ему не нравятся и он их не заключал?
WTF2wtf    10.03.2021, 13:23
Оценка:  +9
WTF2wtf
Украина на россию явно не нападала ... а российским оккупантам насрать на опущенный в их оккупации Донбасс, они не на своей земле войну ведут, ублюдки путинские
WTF2wtf    10.03.2021, 13:22
Оценка:  +6
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- НеистовыйГун-КудлатыйКыць- ШоколадныйБох-СпасительМаккейн,
тебе только нахyй скакать,
штатное нацистское быдло-говномет оккупантов и военных преступников из раши с кучей "служебных" аккаунтов ...
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