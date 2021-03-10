Украина разработала шаги совместно с Германией и Францией.

"Какой мирный план?": В РФ высказались о стратегии по Донбассу mid.ru

В России высказались о мирном плане по временно оккупированному Донбассу, о котором рассказывал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, он первый раз слышит о стратегии. Об этом сообщает “ТАСС“.

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Так, по словам политика, в России ничего не знают о мирном плане. Последний предложила Украина. Стратегия была разработана совместно с Францией и Германией.

“Какой мирный план?... Первый раз слышу“, – сказал Руденко.

Как бы то ни было, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что существует конкретный план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Документ ждет одобрения РФ.

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Политик добавил, что если Россия не одобрит стратегию, то это будет указывать на то, что Кремль не хочет прекращать войну. План обсудят на встрече советников нормандской четверки.

Ранее сообщалось, что Кравчук прокомментировал мобилизацию оккупантов на Донбассе. ВСУ будут отвечать на действия боевиков зеркально.