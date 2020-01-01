Уволенный глава Генштаба Армении подал в суд

Решение кризиса в Армении может быть обеспечено только в результате отставки премьера Никола Пашиняна и досрочных парламентских выборов, считает Оник Гаспарян.

Генерал-полковник Оник Гаспарян назвал антиконституционным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о его увольнении с поста начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны и обратил в административный суд. Об этом сообщает ТАСС в среду, 10 марта.

"Заявление премьера о признании меня освобожденным от должности главы Генштаба ВС опубликовано на официальном сайте правительства. Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов. Для реализации силы конституции я обратился в административный суд", – отметил Гаспарян.

Он также добавил, что "продолжит службу родине и народу в ином статусе" и обратился к военным, призвав их "продолжать службу исключительно стране и народу для развития ВС и укреплении Армении и Арцаха".

В свою очередь руководящий состав ВС Армении подтвердил требование Гаспаряна о необходимости отставки Пашиняна и проведении досрочных парламентских выборов.

"Руководящий состав ВС присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает сделанные ранее оценки относительно ситуации в республике. Развязка существующей ситуации одна, она указана в послании (отставка премьера и проведение досрочных выборов – ред.). Призыв начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, прозвучавший в послании от 10 марта руководство ВС берет на себя как поручение", – отмечается в заявлении.

Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде.

В свою очередь, Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить вопрос соответствия конституции закона О воинской службе и статусе военнослужащего, по которому назначается и увольняется глава Генштаба, отметив, что подача заявления обусловлена также "проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении" Гаспаряна и последующих правовых процессов.

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