В Эфиопии при атаке боевиков на церковь погибли почти 30 человек

Боевики атаковали церковь с прихожанами. Убили настоятеля храма, а остальных увели в лес, где и расправились с людьми.

В эфиопском регионе Оромия в районе Восточная Веллега на Эфиопскую православную церковь Тевахедо напали вооруженные люди. В результате атаки погибло около 30 человек, пишет местное издание Addis Standard.

Происшествие случилось 5 марта. Прихожане собрались на службу, чтобы отметить начало поста.

Боевики убили священника и похитили людей. Избежавшие похищения утверждают, что атаковавшие – это члены Освободительной армии Оромо, являющейся боевым крылом Фронта освобождения Оромо. Организация добивается независимости этого эфиопского штата.

Тела жертв были обнаружены в лесу. Среди них 21 женщина, а также маленькие дети.

Напомним, в Мексике при нападении боевиков погибли 11 человек. Группа боевиков на автомобиле подъехала к жилому дому в городе Тонала и открыла огонь по прохожим. Затем стрелки скрылись с места инцидента.

А в Нигерии боевики сожгли базу ООН. 25 сотрудников ООН успели укрыться в бункере.



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