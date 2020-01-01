В ЕС готовят очередные санкции против Беларуси - СМИ

Санкции Евросоюзом будут наложены на сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности Беларуси. И это только начало.

Европейский союз приступил к работе над очередным пакетом санкций против Беларуси. Санкционные ограничения будут введены в четвертый раз. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно стартовала", - написал он.

Йозвяк предположил, что санкции больше коснутся полицейских и сотрудников служб безопасности и меньше "кошельков" Александра Лукашенко. Однако, по словам журналиста, это еще только начало.

Напомним, 25 февраля стало известно, что Евросоюз продлил санкции против Беларуси – представителей власти и бизнеса, включая самого Лукашенко. Санкции продлены против тех людей, которые, как считают в ЕС, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов в республике.

До этого США расширили список санкции против Беларуси. В него попали чиновники высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также силовики, участвовавшие в задержаниях мирных протестующих. Всего 43 человека.

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