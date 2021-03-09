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В небе США беззвучно пронесся яркий метеор

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По данным NASA яркий объект малых размеров предположительно был фрагментом астероида и летел с большой скоростью.

В небе США и Канады пролетел огненный шар, двигавшийся со скоростью примерно 42 тысячи миль в час. Об этом сообщает CNN.

"Не было никакого звука. Я был очень взволнован, увидев это. Никогда не забуду это явление", – рассказал житель штата Вермонт.

По данным NASA, объект предположительно был фрагментом астероида. Ученые смогли установить размер метеора - вес около 10 фунтов и диаметр около 6 дюймов.

В агентстве назвали метеор "милым фейерверком, любезно предоставленным матерью-природой".

Ранее пользователи сети поделились видео, на которых снят полет метеора в небе над Британией.
 
Также, жители австралийского города Мельбурн заметили в ночном небе огненный шар, который взорвался в небе. 

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Теги: США, Канада, видео, метеор
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Источник: korrespondent.net

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