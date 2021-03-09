Томас Маркл не поддержал высказывания дочери

Отец Меган Маркл отреагировал на ее скандальное интервью и встал на сторону королевской семьи.

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл прокомментировал высказывания своей дочери в интервью Опре Уинфри. Об этом он рассказал в эфире утреннего шоу Good Morning Britain, сообщил телеканал ITV.

Отмечается, что Маркл лично проявил желание рассказать публике свое впечатление от услышанного.

"Меня очень разочаровал разговор дочери с Опрой Уинфри. Гарри и Меган нанесли сильный удар королевской семье, причем в очень непростое время", - заявил он.

Thomas Markle: last time we spoke was by text... Harry said that this wouldn’t have happened if you had listened to me ... so I hung up



Thought it was a text Thomas. pic.twitter.com/ctPYxxNmv4 — I blocked you because you’re a racist (@Judyinrichmond) March 9, 2021

Мужчина сказал, что это интервью нужно было отложить хотя бы до выздоровления 99-летнего принца Филиппа.

Откровения Меган о психологических проблемах не перетянули отца на ее сторону. Он и дальше поддерживает сторону монархов.

Отец герцогини убежден, что она не чувствовала никакого давления со стороны королевской семьи, а все эти разговоры о расизме попросту несерьезны.

"Не думаю, что британцы – расисты. А разговор о цвете кожи Арчи, скорее всего был глупым вопросом. Я никогда не переставал и не перестану любить свою дочь", - подчеркнул Томас Маркл.

В интервью Опре Меган рассказала, что грустит из-за потери отца и ребенка.

В свою очередь, Маркл сказал, что сотни раз просил прощения за обличительное интервью два года назад, но в ответ он не получил ничего ни от дочери, ни от зятя. По его словам, общение с журналистами он ведет только для того, чтобы Меган его простила, и как только это случится, он не будет давать комментарии СМИ.

Напомним, королевская семья с сожалением отрагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл и заявила, что все эти вопросы будут детально изучены.

Граната в королевский дом. Интервью Меган Маркл

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