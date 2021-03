Томас Маркл не поддержал высказывания дочери

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл прокомментировал высказывания своей дочери в интервью Опре Уинфри. Об этом он рассказал в эфире утреннего шоу Good Morning Britain, сообщил телеканал ITV.

Отмечается, что Маркл лично проявил желание рассказать публике свое впечатление от услышанного.

"Меня очень разочаровал разговор дочери с Опрой Уинфри. Гарри и Меган нанесли сильный удар королевской семье, причем в очень непростое время", - заявил он.

Thomas Markle: last time we spoke was by text... Harry said that this wouldn’t have happened if you had listened to me ... so I hung up



Thought it was a text Thomas. pic.twitter.com/ctPYxxNmv4