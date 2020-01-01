В Ливии утвержден состав нового единого правительства

Мандат правительства Абдель Хамида Дбейбы будет действовать до 24 декабря 2021 года – в день, когда в Ливии должны состояться президентские и парламентские выборы.

Палата представителей (парламент) Ливии вынесла вотум доверия новому правительству национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы. Об этом сообщает ТАСС в среду, 10 марта.

Для одобрения состава правительства было достаточно 50% голосов присутствующих депутатов плюс один голос. В результате из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались. 36 законодателей отсутствовали.

Как заявил по итогам голосования спикер парламента Акила Салех Иса, "мандат этого кабмина истекает 24 декабря 2021 года – в день, когда в Ливии должны состояться президентские и парламентские выборы".

Дбейба со своей стороны назвал момент утверждения правительства "историческим".

"Я призываю положить конец расколу в стране и обещаю, что мы будем работать над достижением национального примирения, – отметил он. – Ливия должна быть единой и неделимой. Единство принесет безопасность нашей родине, война не может больше повториться". Вымышленные границы между регионами страны, добавил он, должны быть раз и навсегда ликвидированы.

Кабмин Дбейбы включает 35 портфелей: 27 министров, шесть госминистров и два вице-премьера. Остаются вакантными два ключевых поста – министров иностранных дел и обороны. По кандидатуре главы МИД будут проводиться консультации между премьер-министром и президентским советом. А обязанности министра обороны премьер возьмет на себя до тех пор, пока не будет достигнута договоренность относительно фигуры, которая получит одобрение всех регионов страны.

Напомним, 5 февраля участники конфликта в Ливии договорились создать временное правительство. В Женеве на встрече под эгидой ООН избрали премьер-министра и главу президентского совета.

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