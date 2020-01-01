Агрессия РФ: НАТО увеличило оборонный бюджет на $119 млрд

После 2014 года в НАТО занялись коллективной обороной, увеличили бюджет, а также усилили военное присутствие в некоторых регионах.

После агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма в 2014 году НАТО значительно увеличило инвестиции в свой оборонный бюджет и количество сил реагирования. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"После 2014 года ситуация действительно изменилась... Мы провели наибольшее усиление нашей коллективной обороны со времен окончания "холодной войны". В восточной части Альянса мы разместили боевые группы, которых мы никогда не имели до этого. Готовы к действию боевые группы в Польше и в странах Балтии. Мы увеличили в три раза количество сил реагирования НАТО, сил высокой готовности", - рассказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что союзники организации в Европе и Канаде предоставили инвестиции в оборону на 119 дополнительных миллиардов долларов.

По словам главы Североатлантического альянса, еще буквально за месяц до аннексии Крыма НАТО и РФ планировали сотрудничать. В частности, совместно провести операцию по уничтожению химического оружия в Сирии.

Но после агрессии России в Украине все изменилось. В итоге международная организация начала адаптацию к новым вызовам в сфере безопасности, исходящим от России.

"Частью такого ответа стало увеличение присутствия сил Альянса в регионе Черного моря, расширение военно-морского присутствия и увеличение количества учений с союзниками и партнерами в регионе, создание передовой военной базы в Румынии, развитие практического сотрудничества с такими близкими партнерами НАТО как Украина и Грузия", – отметил генеральный секретарь организации.

Он добавил, что в отношении России выбрана тактика сдерживания и обороны вкупе с установлением диалога.

"Это непросто, но я думаю, очень важно", - отметил Столтенберг, добавив, что в Альянсе видят, что Россия ответственна за агрессивные действия против Украины, а также то, что она увеличивает военное присутствие в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее Йенс Столтенберг назвал цель существования Альянса. Это защита каждого союзника. При этом он уверен, что РФ не аннексировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО.

До этого Столтебенрг рассказал о главных угрозах NATO и ЕС. Ими, по его мнения являются, климатические изменения, терроризм, Китай и Россия.



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