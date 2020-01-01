В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети

Микроавтобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия. Местные жители создали живую цепь для помощи спасателям.

Школьный автобус в Турции сорвался со скалы ntv.com.tr

В Турции в провинции Батман микроавтобус сорвался в пропасть, два ребенка погибли, 27 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал NTV.

"2 человека погибли и 27 получили ранения, 5 из них - серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы", - говорится в сообщении.

Местные жители создали живую цепь на склоне, чтобы помочь спасателям и врачам достать пострадавших из автобуса.

Микроавтобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия. Пять из 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии от трамв, полученных в результате аварии.

Ранее сообщалось, что на востоке Ганы по меньшей мере 16 человек погибли при лобовом столкновении двух автобусов KIA Granbird.

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