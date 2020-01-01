В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети
В Турции в провинции Батман микроавтобус сорвался в пропасть, два ребенка погибли, 27 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал NTV.
"2 человека погибли и 27 получили ранения, 5 из них - серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы", - говорится в сообщении.
Местные жители создали живую цепь на склоне, чтобы помочь спасателям и врачам достать пострадавших из автобуса.
Микроавтобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия. Пять из 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии от трамв, полученных в результате аварии.
Cмотрите фотогалерею: В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети
Ранее сообщалось, что на востоке Ганы по меньшей мере 16 человек погибли при лобовом столкновении двух автобусов KIA Granbird.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet