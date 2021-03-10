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Между Данией и Швецией возник конфликт из-за искусственного острова

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Шведские власти опасаются что строительство Данией искусственного острова между побережьями двух стран плохо скажется на окружающей среде.
Швеции не нравится искусственный остров Дании
Швеции не нравится искусственный остров Дании
City of Copenhagen

Между Швецией и Данией назрел конфликт из-за искусственного острова под названием Линеттхольм, который строится рядом со столицей Дании Копенгагеном. По мнению властей шведского региона Сконе, остров негативно скажется на экологии и повлияет на водоснабжение. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Bloomberg.

По плану, остров должен появиться недалеко от Эресуннского моста, который соединяет Копенгаген со шведским городом Мальме. Обсуждение проекта назначено на март 2021 года. Однако в Сконе выступили против строительства. Власти предположили, что остров повлияет на окружающую среду.

"Эресунн - это узкий пролив с прекрасным экологическим балансом. Мы обязаны поддерживать его в здоровом состоянии. Здесь есть риск заражения и сокращения притока воды в проливы. Балтийское море уже находится не в лучшем состоянии, поэтому мы не хотим ни малейших изменений", - заключили в службе водоснабжения Сконе.

Эксперты поддержали опасения шведской стороны. Они отметили, что недвижимость на опасном острове не сможет решить жилищный вопрос, так как из-за высокой стоимости она будет доступна только обеспеченным покупателям. Некоторые из специалистов также обратили внимание на состояние имеющего выход в Атлантический океан пролива, который страдает от загрязнений, и предположили, что строительство острова усугубит проблему.

Однако представители компании By&Havn, которая планирует строительство, не согласились с критическими заявлениями. Они отметили, что тщательно изучили влияние острова на окружающую среду, и назвали возможные последствия незначительными. В By&Havn также подтвердили, что ознакомились с заявлениями шведской стороны, и пообещали наладить диалог с соседями.

Строительство острова задумали в 2018 году. Тогда в гавани к северу от центра Копенгагена планировали оборудовать участок площадью 2,8 квадратного километра и к 2050 году застроить его домами. Согласно расчетам, там смогли бы поселиться 35 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Дания построит "энергоостров" в Северном море за $34 млрд. Он будет вырабатывать электроэнергию для 3 млн домашних хозяйств.

Напомним, несколькими годами ранее в Дании построили остров для молодежи. Владельцами острова являются скауты.

 

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Теги: конфликт, Швеция, Дания, остров
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Источник: korrespondent.net

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