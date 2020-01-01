ЕС принял декларацию о формировании будущего Европы

Декларация призвана "повысить роль граждан в формировании политики и амбиций ЕС, а также устойчивость союза к кризисам", пояснили в Совете ЕС.

Главы Еврокомиссии и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Португалии Антониу Кошта подписали декларацию о формировании будущего Европы. Подписание документа прошло в среду, 10 марта.

"Этот документ открывает путь к началу серии дебатов и дискуссий, которые позволят людям из всех уголков Европы поделиться своими идеями, чтобы помочь сформировать будущее Евросоюза", - сказано в декларации.

В Совете ЕС пояснили, что декларация "ставит перед собой цель повысить роль граждан в формировании политики и амбиций ЕС, а также устойчивость союза к кризисам, экономическим или же связанным со здоровьем".

"Это [подписание документа] создаст новый общественный форум для открытых, инклюзивных, прозрачных и структурированных дебатов с европейцами по вопросам, которые важны для них и влияют на их повседневную жизнь", - добавили в Совете ЕС.

В частности, гражданам стран ЕС предлагается обсудить будущее ЕС по таким темам, как здоровье, изменение климата, социальная справедливость, цифровая трансформация, роль Евросоюза в мире и укрепление демократических процессов.

"Эти темы совпадают с общими приоритетами ЕС и вопросами, поднятыми гражданами в опросах общественного мнения", - отметили в документе.

Кроме того, вскоре будет создан исполнительный совет, который будет осуществлять надзор за работой над формированием будущего Европы и ее результатами.

Напомним, что Украина нарастила торговлю с ЕС в начале года. Доля Евросоюза во внешней торговле Украины составляет 40%. В начале года объем торговли вырос.

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