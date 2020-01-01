Французская школьница призналась во лжи об учителе, которого обезглавили

Ученица призналась, что ее не было в школе в тот день, когда учитель, по ее словам, показывал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Во Франции школьница призналась, что солгала об учителе Самюэле Пати, которого обезглавили в прошлом году в Париже из-за демонстрации на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Так, девочка, чьи жалобы вызвали в сети кампанию против Пати и его жестокое убийство, призналась, что ее не было в тот момент в классе, сообщает ВВС.

Отмечается, что 13-летняя школьница, имя которой не называется, изначально сказала своему отцу, что Пати попросил учеников-мусульман покинуть класс, пока он показывал карикатуру во время урока, на котором обсуждалась свобода слова и богохульство. Отец девочки подал юридическую жалобу на учителя и начал кампанию в социальных сетях по поводу инцидента, основанную на сообщении его дочери.

Вскоре после убийства Пати прокуратура заявила о существовании "прямой причинно-следственной связи" между подстрекательством в интернете и убийством Пати. Выяснилось, что кампания против учителя истории и географии была основана на искаженном описании того, что произошло в классе несколькими днями ранее.

Как и в предыдущие годы на аналогичных уроках свободы слова Пати предупредил студентов, что собирается показать изображение Мухаммеда. Он сказал, что любой, кто думает, что его могут обидеть, может закрыть глаза.

Девочка изначально утверждала, что учитель попросил учеников-мусульман покинуть комнату, а когда она возразила, то ее отстранили от занятий. По данным газеты Le Parisien, девочка была отстранена от занятий еще раньше из-за пропусков. Она объяснила, что придумала историю, чтобы не разочаровать своего отца.

Выступая во вторник по французскому радио, адвокат семьи Пати сказал, что семья девочки знала об ее отсутствии в классе в тот день, о котором идет речь.

Напомним, что убийство произошло 16 октября 2021 года в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Самюэль Пати был убит и обезглавлен 18-летним чеченцем.

Вскоре это привело к международному скандалу после критики президентом Франции Эммануэлем Макроном исламистов. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния".

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