На Гавайях наводнение разрушило дома и мосты

На Гавайях в городе Маруи в результате наводнения разрушены плотины, повреждены дома местных жителей, объявлена эвакуация населения. Об этом сообщает CNN.

Дамбу в Хайку прорвало 8 марта. Продолжительные ливни еще больше ухудшили положение. Местным жителям, живущим ниже по течению реки, власти рекомендуют эвакуироваться.

Дома и мосты серьезно пострадали в результате наводнения. Также известно, что 1300 домов остались без электричества.

Местные жители говорят, что такого сильного наводнения в этом районе не было около 40 лет. Они стали свидетелями того, как в 15 минутах от плотины исчезла целая улица.

Floods in Hawaii have totalled houses, as the state's National Weather Service issued a series of flash flood warnings. Hawaii Governor passed an emergency proclamation for the state after heavy rains caused extensive damage. Reports of 33.5cms of rain in the Haiku region. pic.twitter.com/sdoZbRAzom — RT'E News (@rtenews) March 10, 2021

