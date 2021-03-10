Берлин отреагировал на идею Зеленского о встречах

Накануне Зеленский заявил о готовности встретиться отдельно с каждым из лидеров нормандской четверки, если не состоится саммит.

Власти Германии приняли к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из лидеров нормандской четверке. Об этом в среду, 10 марта, сообщил представитель правительства Германии, пишет ТАСС.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками нормандского формата", - отметил он.

Чиновник добавил, что о встрече своевременно проинформируют.

Накануне Зеленский заявил, что работа над нормандской встречей идет, но если она не состоится, то он намерен встретиться отдельно с каждым из лидеров стран участниц формата.

Лавров назвал "неубиваемыми" минские соглашения

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet