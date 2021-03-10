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Берлин отреагировал на идею Зеленского о встречах

Комментариев: 1
Накануне Зеленский заявил о готовности встретиться отдельно с каждым из лидеров нормандской четверки, если не состоится саммит.
Берлин отреагировал на идею Зеленского о встречах
panoramapunkt.de

Власти Германии приняли к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из лидеров нормандской четверке. Об этом в среду, 10 марта, сообщил представитель правительства Германии, пишет ТАСС.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками нормандского формата", - отметил он. 

Чиновник добавил, что о встрече своевременно проинформируют.

Накануне Зеленский заявил, что работа над нормандской встречей идет, но если она не состоится, то он намерен встретиться отдельно с каждым из лидеров стран участниц формата.

Лавров назвал "неубиваемыми" минские соглашения

 

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Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KоляТашлинков    10.03.2021, 17:58
Оценка:  -22
KоляТашлинков
Гундосый клоун обязан выполнять Минские соглашения.Или же официально эти соглашения разорвать.Третьего не дано.
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