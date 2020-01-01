Хакеры атаковали парламент Норвегии из-за уязвимости Microsoft

Масштабы атаки пока неизвестны, однако, уже выявили кражу некоторых документов. Из-за этой же уязвимости перед кибератаками по всему миру пострадали уже более 60 тысяч организаций.

Хакеры атаковали парламент Норвегии - Стортинг - из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщило в среду, 10 марта, Норвежское телеграфное бюро.

Отмечается, что масштабы кибератаки пока до конца не известны, однако некоторые данные были похищены.

"Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft, эта проблема носит международный характер", - говорится в распространенном в среду сообщении норвежского парламента.

"В данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года (Норвегия утверждала, что за атакой в 2020 году якобы стояли связанные с РФ хакеры). Парламенту неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции", - добавили там.

2 марта Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США, которые используют это ПО, могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.

Агентство Bloomberg сообщало, что предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника агентства, знакомого с ходом расследования, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.

Накануне стало известно, что в Германии шесть федеральных органов власти подверглись кибератакам через сервис электронной почты Microsoft.

Ранее Microsoft обвинила группу хакеров из Китая в атаках на программное обеспечение своего почтового сервера. Отмечалось, что хакеры "с высокой степенью вероятности" были участниками группы Hafnium, финансируемой Китаем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet