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Хакеры атаковали парламент Норвегии из-за уязвимости Microsoft

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Масштабы атаки пока неизвестны, однако, уже выявили кражу некоторых документов. Из-за этой же уязвимости перед кибератаками по всему миру пострадали уже более 60 тысяч организаций.
Хакеры украли данные из компьютеров парламента Норвегии
Хакеры украли данные из компьютеров парламента Норвегии
Getty Images

Хакеры атаковали парламент Норвегии - Стортинг - из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщило в среду, 10 марта, Норвежское телеграфное бюро.

Отмечается, что масштабы кибератаки пока до конца не известны, однако некоторые данные были похищены.

"Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft, эта проблема носит международный характер", - говорится в распространенном в среду сообщении норвежского парламента.

"В данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года (Норвегия утверждала, что за атакой в 2020 году якобы стояли связанные с РФ хакеры). Парламенту неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции", - добавили там.

2 марта Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США, которые используют это ПО, могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.

Агентство Bloomberg сообщало, что предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника агентства, знакомого с ходом расследования, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.

Накануне стало известно, что в Германии шесть федеральных органов власти подверглись кибератакам через сервис электронной почты Microsoft.

Ранее Microsoft обвинила группу хакеров из Китая в атаках на программное обеспечение своего почтового сервера. Отмечалось, что хакеры "с высокой степенью вероятности" были участниками группы Hafnium, финансируемой Китаем.

 

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Теги: Microsoft, хакеры, Норвегия, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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