В ЕС поддержали санкции США против Коломойского

У ЕС нет критериев, позволяющих вводить санкции за коррупцию в Украине, но решение США они поддерживают.

Евросоюз поддерживает решение США ввести санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в среду, 10 марта, заявил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, сообщает DW.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - сказал Стано.

Он отметил важность координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы.

При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Напомним, на прошлой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против Коломойского из-за подозрений в коррупции, в частности за его деятельность на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

В Офисе президента поблагодарили Госдеп за этот шаг и подчеркнули, что "борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet