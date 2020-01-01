США усилят поддержку Украины - Госдеп

Официальному Киеву необходима помощь, поскольку ему приходится воевать как с внешними, так и внутренними врагами, отметил Блинкен.

Штаты намерены усилить поддержку Украины, в том числе в военной сфере flickr.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены увеличить поддержку Украины сразу по нескольким направлениям. Об этом говорилось в выступлении главы Госдепа на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Так, по словам Блинкена, Киев получит дополнительную помощь на укрепление сфер безопасности и экономики, а также демократических институтов и борьбы с коррупцией.

"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране", - подчеркнул госсекретарь.

При этом он объяснил, что Украине приходится противостоять внешней агрессии и в то же время решать внутренние проблемы, включая коррупцию.

Наконец, Блинкен повторил, что Штаты не признают аннексию Крыма и выступают против "агрессии РФ на Донбассе".

Ранее США передали украинским морякам десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование в качестве поддержки "на пути к свободной и независимой Украине".

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