США усилят поддержку Украины - Госдеп
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены увеличить поддержку Украины сразу по нескольким направлениям. Об этом говорилось в выступлении главы Госдепа на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране", - подчеркнул госсекретарь.
При этом он объяснил, что Украине приходится противостоять внешней агрессии и в то же время решать внутренние проблемы, включая коррупцию.
Наконец, Блинкен повторил, что Штаты не признают аннексию Крыма и выступают против "агрессии РФ на Донбассе".
Ранее США передали украинским морякам десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование в качестве поддержки "на пути к свободной и независимой Украине".
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