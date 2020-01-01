ООН: На протестах в Мьянме убиты почти 70 человек

В организации призвали военных, пришедших к власти после госпереворота, прекратить насилие против демонстрантов.

В городах Мьянмы при разгоне акций протеста против военного переворота погибли по меньшей мере 67 человек, сотни получили ранения. Об этом в среду, 10 марта, заявил на брифинге пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 8 марта, подтверждена гибель по меньшей мере 67 человек, в том числе женщин и детей. Сотни получили ранения", - отметил Дюжаррик.

При этом он призвал новое руководство страны прекратить насилие против протестующих и напомнил, что "использование боевого оружия против мирных демонстрантов не может найти оснований в международном праве".

Ранее сообщалось о более 50 жертв силовиков на протестах в Мьянме. При этом 38 протестующих были убиты за один день, который в ООН назвали "самым кровавым днем" с момента захвата власти в стране.

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