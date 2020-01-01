Израиль начал вакцинировать подростков - СМИ

У детей не зафиксировали серьезных побочных эффектов, а незначительные встречаются редко, информирует Минздрав.

В Израили вакцинировали около 600 подростков

Около 600 израильских детей в возрасте от 12 до 16 лет получили прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNtech. Об этом в среду, 10 марта, сообщила газета The Guardian со ссылкой на МОЗ Израиля.

По словам представителя ведомства, после COVID-прививки серьезных побочных эффектов у подростков не выявлено.

"Сейчас мы сделали прививки около 600 детям. Мы не увидели никаких побочных эффектов, даже незначительные встречаются довольно редко. Это обнадеживает", - информировал руководитель рабочей группы МОЗ по вопросам вакцин Боаз Лев.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, вакцина Pfizer/BioNtech может быть безопасна для несовершеннолетних.

Однако указано, что прививки не делали детям, болеющим муковисцидозом.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна победила COVID-19 и что к апрелю полностью откроет свои границы.

В ФРГ не исключают появление вакцины от COVID-19 для детей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet