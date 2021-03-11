В Бразилии обновлен рекорд суточной COVID-смертности

За сутки в Бразилии зарегистрировано новых почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна находится на втором месте в мире по количеству погибших от COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заболели 11,2 млн бразильцев

В Бразилии за минувшие сутки зафиксирован рекорд суточной смерти от коронавируса. Так, за последние 24 часа скончались 2 286 человек. С начала пандемии вирус унес жизни 270 656 бразильцев, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на данные Минздрава страны.

Предыдущие рекорды смертности за сутки были зафиксированы 3 марта (скончалось 1 910 человек) и 9 марта (1 972 человека).

Между тем, в стране зарегистрировано 79 876 новых случаев COVID-19, в результате чего общенациональный показатель достиг 11 202 305, сообщило министерство.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству погибших от коронавируса после США и третье место по количеству заболевших после США и Индии.

Напомним, несмотря на рекордное количество смертей в Бразилии, президент Жаир Болсонару призвал бразильцев "не ныть".

Как сообщалось ранее, Бразилия начнет выпускать вакцину AstraZeneca и надеется достичь 100 процентного национального производства в ближайшие месяцы.



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