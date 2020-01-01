В Индии в ДТП погибло девять человек

Водитель внедорожника потерял контроль над управлением своего авто, выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком. Все погибшие в автокатастрофе скончались на месте.

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш в результате ДТП погибли по меньшей мере девять человек, трое травмировалось. Авария произошла утром в четверг, 11 марта, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в городе Агра. Как сообщает местная полиция, водитель внедорожника не справился с управлением своего транспортного средства, потеряв контроль над ним, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем.

Девять человек скончались на месте аварии. Пострадавших госпитализировали.

Добавим, в Индонезии автобус упал с обрыва, в результате чего - десятки жертв. Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.

Накануне сообщалось о ДТП в Турции. Там школьный автобус сорвался со скалы, погибли дети.

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