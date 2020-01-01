В Индии в ДТП погибло девять человек
На севере Индии в штате Уттар-Прадеш в результате ДТП погибли по меньшей мере девять человек, трое травмировалось. Авария произошла утром в четверг, 11 марта, пишет ТАСС.
Инцидент произошел в городе Агра. Как сообщает местная полиция, водитель внедорожника не справился с управлением своего транспортного средства, потеряв контроль над ним, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем.
Девять человек скончались на месте аварии. Пострадавших госпитализировали.
Добавим, в Индонезии автобус упал с обрыва, в результате чего - десятки жертв. Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.
Накануне сообщалось о ДТП в Турции. Там школьный автобус сорвался со скалы, погибли дети.
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