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В Индии в ДТП погибло девять человек

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Водитель внедорожника потерял контроль над управлением своего авто, выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком. Все погибшие в автокатастрофе скончались на месте.
Столкнулись внедорожник и грузовик
Столкнулись внедорожник и грузовик
en.wikipedia.org

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш в результате ДТП погибли по меньшей мере девять человек, трое травмировалось. Авария произошла утром в четверг, 11 марта, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в городе Агра. Как сообщает местная полиция, водитель внедорожника не справился с управлением своего транспортного средства, потеряв контроль над ним, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем. 

Девять человек скончались на месте аварии. Пострадавших госпитализировали.

Добавим, в Индонезии автобус упал с обрыва, в результате чего - десятки жертв. Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.

Накануне сообщалось о ДТП в Турции. Там школьный автобус сорвался со скалы, погибли дети.

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Теги: ДТП, смерть, Индия, авария, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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