Финляндия одобрила вакцины AstraZeneca для людей старше 70 лет

Финляндия пересмотрела возрастные ограничения для препарата от коронавируса AstraZeneca и расширила его для группы 70+.

Нет оснований для сохранения верхнего возрастного лимита - эксперт

Власти Финляндии отменили возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca и решили, что этим препаратом можно вакцинировать граждан старше 70 лет, пишет Yle.

Медрегулятор для решения данного вопроса обращался к экспертам, которые и приняли соответствующее решение, опираясь на исследования в Шотландии и Великобритании. Согласно им, первая доза AstraZeneca обеспечивает людей в возрасте такой же защитой, как и вакцина Pfizer.

"Поэтому больше нет оснований для сохранения верхнего возрастного лимита", - пояснил руководитель экспертной группы Института здоровья (THL) Вилле Пелтола.

В Финляндии с начала пандемии выявлено 63 889 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Финляндии сотни жителей страны заразились COVID-19 после прививки. Медики выясняют, как скоро после вакцинации наступило заражение.

Добавим, в Финляндии перенесли выборы из-за коронавируса. Муниципальные выборы пройдут не в апреле, а в июне.



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