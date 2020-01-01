От COVID в мире умерло более 2,6 млн человек

Общее число заболевших, по последним данным, превышает 118,6 млн. В первой тройке стран по количеству заболевших - США, Индия и Бразилия.

По состоянию на утро четверга, 11 марта, в мире зафиксировано более 118,6 млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 2,6 млн летальных, выздоровели уже более 94,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Так, в мире зафиксированы 118 648 417 случаев COVID-19, в частности 2 632 348 - летальных, выздоровели 94 256 908 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (29 862 124), Индия (11 285 561), Бразилия (11 205 972), Россия (4 351 553) и Великобритания (4 234 924).

Украина же занимает 17 место в общей статистике. Напомним, за минувшие сутки было выявлено 9 084 новых COVID-случаев.

Напомним, в Бразилии накануне был обновлен рекорд суточной COVID-смертности - скончались 2 286 человек.

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