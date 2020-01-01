Британия и страны Балтии договорились сотрудничать по Украине и Беларуси

Главы МИД четырех стран будут поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, а ситуацию в Беларуси - в центре международного внимания.

Министры иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии договорились о поддержки Украины в восстановлении ее территориальной целостности, а также о том, чтобы держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания. Об этом сообщается на сайте МИД Эстонии по итогам прошедшей среду, 10 марта, встречи в Таллинне.

Отмечается, что на встрече присутствовали министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии министр Ева-Мария Лийметс, Латвии Эдгар Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Министры обсудили Россию, Китай, Украину и Беларусь, а также более широкие вопросы региональной безопасности и взаимной защиты.

"Я сказала своим коллегам, что необходимо продолжать помогать странам Восточного партнерства на выбранном ими пути демократических реформ, участия гражданского общества и модернизации экономики. Мы также должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания", - отметила Лийметс.

Министры также достигли договоренности о дальнейшем укреплении сотрудничества в НАТО, обсуждались трансатлантические отношения и вопросы климата.

Также стороны отметили важность практического сотрудничества в вопросах киберпространства и обмена информацией между странами-единомышленниками.

Накануне в Госдепе США заявили, что намерены увеличить поддержку Украины сразу по нескольким направлениям.

Ранее сообщалось, что Беларусь потребовала от Литвы выдачи лидера оппозиции Светланы Тихановской и получила отказ.

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