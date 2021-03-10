В США 2020 год стал самым смертоносным в истории

Коронавирус стал третьей причиной смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Минувший год в США стал самым смертоносным за всю историю страны из-за числа жертв, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает в среду, 10 марта, Politico со ссылкой на статистику, озвученную специалистами Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC).

"По результатам прошлого года, уровень смертности в США вырос на 15% из-за пандемии COVID-19, что делает его самым смертоносным годом в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Официальные данные, которые сейчас находятся на стадии систематизации, подтверждены представителями CDC и будут обнародованы вскоре в регулярном официальном отчете о заболеваемости и смертности в Соединенных Штатах. Ожидается, что этот анализ подробно представит всю картину, в том числе по возрастным, расовым и демографическим группам.

При этом отмечается, что летальные случаи от COVID-19 стали третьей причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Обычно, на третьей позиции в ежегодном статистике находятся "непреднамеренные травмы", отмечают чиновники.

Всего в 2020 году в США умерло более 3 миллионов человек, сообщили в правительственном агентстве.

Напомним, США находятся на первой позиции в мире по количеству выявленных случаев заражения COVID-19, а также летальных случаев. В первую тройку также входят Индия и Бразилия.

Ранее сообщалось, что в США выпустили рекомендации для COVID-вакцинированных.

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