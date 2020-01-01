В Беларуси выявили британский штамм коронавируса

В Беларусь пришел новый штамм коронавирусной инфекции. Его выявили у приехавших из Египта, Украины и Польши.

В Беларуси появились инфицированные британским штаммом коронавируса. Этот вид COVID-19 в стране обнаружили впервые, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.

Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Также известно о нескольких инфицированных. Первые образцы британского штамма специалисты нашли у граждан, прибывших из Польши, Украины и Египта.

Еще несколько положительных образцов получены у инфицированных на территории Республики.

Отметим, что британский вариант коронавируса, который был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве, на 64% смертоноснее, чем остальные штаммы.

В Украине также зафиксировали британский штамм. Он был выявлен у трудовых мигрантов в Ивано-Франковской области. Люди привезли в Украину вирус из-за границы.

Между тем британский штамм коронавируса за неделю выявили еще в пяти странах. Общее число стран, где зафиксирован британский вариант COVID-19, достигло 111.

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