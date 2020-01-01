В США во время стрельбы на парковке погибли три человека
В американском городе Хьюстон в штате Техас произошла стрельба на автомобильной парковке. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.
"Четверо получили огнестрельные ранения. Трое погибли. Один доставлен в местную больницу", - отмечается в сообщении.
О состоянии раненого ничего не известно. Нет и подробностей инцидента со стрельбой.
Добавим, в США на месте гибели афроамериканца Флойда погиб человек. Там разгорелся конфликт между двумя людьми, один из которых начал стрелять. Пострадавший умер в медучреждении.
Как сообщалось ранее, во Львове мужчина расстрелял одессита и покончил с собой. Вероятной причиной для выяснения отношений стал "любовный треугольник" и ревность из-за женщины, утверждают местные СМИ.
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