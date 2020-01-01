В Twitter отреагировали на попытки РФ замедлить работу соцсети

В компании подчеркнули, что в соцсети запрещено пропагандировать или поощрять противоправное поведение.

Администрация Twitter заявила, что глубоко обеспокоена попытками подавить публичное общение в интернете, и отрицает, что платформу могут использовать для пропаганды незаконных действий. Об этом со ссылкой на заявление представителя Twitter сообщает Reuters.

"Мы продолжаем выступать за открытый интернет во всем мире и глубоко обеспокоены увеличением попыток блокировать и подавить публичное общение в интернете", - говорится в заявлении.

При этом в Twitter подчеркнули, что в соцсети запрещено пропагандировать или поощрять самоубийство и причинение себе вреда, а также противоправное поведение – такое как покупка или продажа наркотиков.

С соответствующим заявлением в компании выступили после того, как 10 марта Роскомнадзор попытался замедлить работу Twitter в России, в результате чего перестали работать ряд правительственных сайтов РФ. Также наблюдаются сбои в работе множества сайтов. В целом 92% клиентов Ростелекома не могут выйти в интернет.

Ранее в России разблокировали сервис Telegram, который был недоступнее пользователям больше двух лет из-за отказа дать доступ к переписке юзеров.

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