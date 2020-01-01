Россия начала поставки в Беларусь ракет Атака

Вооруженные силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал противотанкового вооружения.

Беларусь получила первую партию российских управляемых ракет 9М120 Атака, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. Атака оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты", - говорится в сообщении.

Технические характеристики: калибр – 130 мм, длина – 1830 мм, масса – 49,5 кг, дальность стрельбы – до 6000 м, максимальная скорость полета – 550 м/с. Бронепробиваемость ракеты – 800мм.

В будущем ВС Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения.

Ранее сообщалось, что РФ и Беларусь договорились создать три учебных центра для совместной подготовки военных.

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