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Во Франции сгорел крупный дата-центр

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Дата-центр принадлежит поставщику облачных услуг OVH, который управляет 32 площадками в Европе, Америке и Азии.
В Страсбурге сгорел дата-центр
В Страсбурге сгорел дата-центр
twitter.com/moi_oliva

Во Франции в Страсбурге в ночь на 10 марта произошел крупный пожар в дата-центре поставщика облачных услуг OVH. Об этом сообщает DNA.

Исполнительный директор OVH Октав Клаба сообщил, что пожар уничтожил один из центров обработки данных и часть второго центра.

OVH предоставляет облачные услуги для 1,6 млн клиентов в 140 странах. Повреждение дата-центра сделало недоступными многие веб-сайты компаний и учреждений, которые являются клиентами OVH.

Ранее сообщалось, что компания Facebook Inc. выбрала Сингапур для открытия своего первого в Азии центра обработки данных.  

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Теги: интернет, Франция, пожар, Страсбург, дата-центр
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Источник: korrespondent.net

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