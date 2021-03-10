Во Франции сгорел крупный дата-центр
Во Франции в Страсбурге в ночь на 10 марта произошел крупный пожар в дата-центре поставщика облачных услуг OVH. Об этом сообщает DNA.
Исполнительный директор OVH Октав Клаба сообщил, что пожар уничтожил один из центров обработки данных и часть второго центра.
OVH предоставляет облачные услуги для 1,6 млн клиентов в 140 странах. Повреждение дата-центра сделало недоступными многие веб-сайты компаний и учреждений, которые являются клиентами OVH.
Cмотрите фотогалерею: Во Франции сгорел крупный дата-центр
#Strasbourg Un b^atiment de stockage de serveurs informatiques @OVHcloud_FR ravag'e par un incendie #DNAinfos https://t.co/EuELb9Nux3 pic.twitter.com/MKlXDInhWP— Antoine Bonin (@abonin_DNA) March 10, 2021
Ранее сообщалось, что компания Facebook Inc. выбрала Сингапур для открытия своего первого в Азии центра обработки данных.
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