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Состояние Уоррена Баффета превысило $100 млрд

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Баффет вошел в пятерку бизнесменов с состояниями, превышающими 100 млрд долларов. Он оказался в компании Джефа Безоса, Илона Маска и Билла Гетса.
Состояние Баффета - $100,4 млрд
Состояние Баффета - $100,4 млрд

Состояние американского миллиардера Уоррена Баффета превысило 100 млрд долларов. Это произошло из-за резкого роста цены акций его инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc., пишет Reuters.

Состояние 90-летнего Баффета в среду, 10 марта, достигло отметки в 100,4 млрд долларов.

В результате этого он оказался в числе предпринимателей с состоянием более 100 млрд долларов – это основатели Amazon, Tesla и Microsoft Джеф Безос (179,6 млрд), Илон Маск (165,1 млрд) и Билл Гейтс (125,6 млрд), а также владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (158,5 млрд).

Напомним, Баффект активно жертвует солидные суммы. Так, например, он пожертвовал на благотворительность $3,6 млрд.

До этого мы писали, что Билл Гейтс и Уоррен Баффет поработали в фастфуде. Входящие в число богатейших людей на планете, они попробовали отработать смену в заведении в качестве стажеров. 

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Теги: США, состояние, Баффетт, миллиардер, Уоррен Баффет, миллиардеры
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Источник: korrespondent.net

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