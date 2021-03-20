Израиль разрешил полеты в Киев

Граждане Украины смогут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиакомпаний для того, чтобы вернуться на родину.

Киев попал в список городов, в которые можно совершать авиарейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Аиве, сообщило посольство Украины в Израиле на своем сайте.

"Согласно решению правительства Государства Израиль, до 20.03.2021 продолжат действовать существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен-Гурион. По результатам предпринятых посольством мер Киев израильской стороной был включен в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что теперь украинские граждане смогут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиакомпаний для того, чтобы вернуться на родину.

"На сегодня вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir", - заявили в посольстве, добавив, что остальную информацию о рейсах и наличии авиабилетов можно получить на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Посольство также опубликовало расписание рейсов авиакомпании МАУ Киев - Тель-Авив – Киевс 10 по 20 марта 2021 года.

Что нужно, чтобы попасть на рейс:

Приобрести проездной документ.

За стки до вылета подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке.

Следует иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир уже переболел COVID-19 или получил вакцину (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.

Пассажиры обязаны пройти температурный скрининг в терминале.

Подробная информация относительно правил пребывания в аэропорту - здесь.

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О том, что в марте будут организованы спецрейсы для граждан Украины, которые из-за пандемии вынужденно находятся в Израиле, стало известно в конце февраля.

Тем временем в Израиле заявили о победе над коронавирусом и начинают поэтапно открывать границы. Иностранцам разрешается въезд при исключительных обстоятельствах.

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