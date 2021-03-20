Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль разрешил полеты в Киев

Комментариев: 0
Граждане Украины смогут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиакомпаний для того, чтобы вернуться на родину.
Вылететь можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir
Вылететь можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir
timesofisrael.com

Киев попал в список городов, в которые можно совершать авиарейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Аиве, сообщило посольство Украины в Израиле на своем сайте.

"Согласно решению правительства Государства Израиль, до 20.03.2021 продолжат действовать существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен-Гурион. По результатам предпринятых посольством мер Киев израильской стороной был включен в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что теперь украинские граждане смогут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиакомпаний для того, чтобы вернуться на родину.

"На сегодня вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir", - заявили в посольстве, добавив, что остальную информацию о рейсах и наличии авиабилетов можно получить на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Посольство также опубликовало расписание рейсов авиакомпании МАУ Киев - Тель-Авив – Киевс 10 по 20 марта 2021 года.

Что нужно, чтобы попасть на рейс:

  • Приобрести проездной документ.
  • За стки до вылета подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке.
  • Следует иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир уже переболел COVID-19 или получил вакцину (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.
  • Пассажиры обязаны пройти температурный скрининг в терминале.
  • Подробная информация относительно правил пребывания в аэропорту - здесь.
Скриншот 
 

О том, что в марте будут организованы спецрейсы для граждан Украины, которые из-за пандемии вынужденно находятся в Израиле, стало известно в конце февраля.

Тем временем в Израиле заявили о победе над коронавирусом и начинают поэтапно открывать границы. Иностранцам разрешается въезд при исключительных обстоятельствах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, авиация, Израиль, авиаперелет, авиакомпании, авиаперевозки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь