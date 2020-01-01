В Словакии в ДТП с фурой погиб украинец

Авария произошла из-за сложных погодных условий.

Между селами Палин и Земплинская Широкая в Словакии произошло ДТП с участием украинца.

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Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию.

В аварию попала фура. Она съехала в кювет, предположительно, из-за того, что водитель не учел обстановку на дороге.

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Сообщается, что была плохая погода. Автомобилист, вероятно, превысил скорость и не справился с управлением.

Водитель – молодой гражданин Украины – погиб на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

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