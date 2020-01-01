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В Словакии в ДТП с фурой погиб украинец

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Авария произошла из-за сложных погодных условий.
Смертельная авария произошла в Словакии
Смертельная авария произошла в Словакии
mukachevo.net

Между селами Палин и Земплинская Широкая в Словакии произошло ДТП с участием украинца.

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Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию.

В аварию попала фура. Она съехала в кювет, предположительно, из-за того, что водитель не учел обстановку на дороге.

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Сообщается, что была плохая погода. Автомобилист, вероятно, превысил скорость и не справился с управлением.

Водитель – молодой гражданин Украины – погиб на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Напомним, ранее мы также писали, что в Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети.

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Теги: авария, ДТП, фура, Словакия, фото
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