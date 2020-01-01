В Словакии за коррупцию задержали руководителя спецслужбы

Владимира Пчолинского подозревают в том, что он приказал закрыть дело о взяточничестве своего бывшего однопартийца.

В Словакии утром в четверг, 11 марта, задержали руководителя информационной службы (SIS), которая является гражданским разведывательным и контрразведывательным органом, Владимира Пчолинского, которого подозревают в коррупции, сообщает Aktuality.

Отмечается, что его задержали сотрудники Национального уголовного агентства (NAKA) по делу о взяточничестве лидера Христианско-демократического движения Бориса Коллара.

Ранее Пчолинский был членом этой партии, однако позже заявлял, что покинул движение в 2007 году и больше не имел к нему отношения.

SIS вела дело Коллара, которого обвиняют в даче взяток судьям, но, как считает антикоррупционное агентство, по указанию нового руководителя Пчолинского они должны были прекратить эту деятельность и не расследовали дело Коллара.

Пчолинский был назначен на должность в апреле 2020 новой властью. На должность его выдвинула коалиционная партия Мы - семья, в руководство которой входят жена и брат Пчолинского.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против экс-генпрокурора Словакии. Ему и его сыну запрещен въезд в США.

А в конце прошлого года в Словакии за коррупцию задержали бизнесмена Ярослава Гашчака – второго в списке самых богатых людей страны.

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