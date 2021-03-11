Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венгрии новый суточный рекорд по заражениям COVID-19

Комментариев: 1
С начала пандемии в Венгрии выявили почти 490 тысяч зараженных коронавирусом, скончались около 16,5 тысяч человек.
Венгров массово вакцинируют от коронавируса
Венгров массово вакцинируют от коронавируса

За минувшие сутки в Венгрии выявили 8 312 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд для страны, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 11 марта.

Указано, что 911 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. При этом за сутки скончались 172 человека с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Венгрии выявили почти 490 тысяч зараженных коронавирусом, скончались около 16,5 тысяч человек. Выздоровели свыше 344 тысяч венгров.

"В Венгрии число заражений коронавирусом вновь начало расти во второй половине февраля, и в целом ситуация складывается хуже, чем во время предыдущей вспышки в декабре прошлого года", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта также сообщалось об очередном COVID-рекорде в Венгрии. При этом в стране ведется вакцинация пятью препаратами. Власти Венгрии рассчитывают вакцинировать 70% населения к июню.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рекорд, Венгрия, инфекция, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
vicinq    11.03.2021, 14:04
Оценка:  +2
vicinq
Шмурдяк спутник 5 не помогает....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь